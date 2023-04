Pnrr | Urso “E' mese decisivo per ottenere flessibilità”

(Di martedì 11 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Per il“questo è il: se riusciamo adquestae a spostare da capitoli spesa e progetti francamente non realizzabili per la tempistica a progetti più concreti e immediati, ci sarà una nuova prospettiva di crescita”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a “Porta a Porta”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

Partecipano, tra gli altri, Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Andrea Abodi, ... Raffaele Fitto, ministro degli Affari Europei, del Sud, per le Politiche di Coesione e il; ......però anticipa che qualunque mossa in tal senso, essendo strategica per il Paese, sarà finanziata dai "fondi del, di Repower Ue e dai fondi strutturali che possono essere reindirizzati, ma ...Ddl Concorrenza, mancano due mesi alla scadenza del. Siete in tempo 'Siamo in dirittura d'arrivo. Anche in questo caso è bene che gli italiani sappiano la verità: la legge del 2009 prevedeva ...

Pnrr, Urso a Sky TG24 Live In Napoli: "Alcuni progetti sono poco realistici" Sky Tg24

Adolfo Urso durante l’incontro con il ministro dell'economia francese ... e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate ROMA (ITALPRESS) – Per il Pnrr “questo è il mese decisivo: ...Urso: parleremo con tutti. Non verranno messi a repentaglio i nostri standard di tutela ambientale e sociale “Noi abbiamo i fondi del Pnrr, di Repower Ue e i fondi strutturali che possono essere ...