Pnrr: Ricci, 'scaricabarile governo per coprire incapacità' (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Il governo Meloni continua con lo scaricabarile. Ci vogliono convincere che se si perdono i fondi del Pnrr, è meglio così. Vogliono trasformare una missione nazionale - scuole, asili e infrastrutture - in un peso per il Paese. Una narrazione tossica per coprire le loro incapacità". Lo dice Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "IlMeloni continua con lo. Ci vogliono convincere che se si perdono i fondi del, è meglio così. Vogliono trasformare una missione nazionale - scuole, asili e infrastrutture - in un peso per il Paese. Una narrazione tossica perle loro". Lo dice Matteo, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Pnrr, Ricci (Pd), scaricabarile Governo per coprire incapacità - - paoloricci1967 : Autonomia e Pnrr in ritardo, prof Ricci: politica inadeguata - On Demand - - GianFan12 : @matteoricci Ricci, si concentri nel caos del suo partito, visto anche gli ultimi eventi in Friuli, lasci stare il… - ottochannel : Autonomia e Pnrr in ritardo, prof Ricci: politica inadeguata - ottochannel : #Autonomia e #Pnrr in ritardo, cosa rischiano la #Campania e il #Sud? Ci spiega tutto il professore Paolo Ricci, do… -