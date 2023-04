PNRR | “quasi impossibile” spendere i fondi | ecco perchè

(Di martedì 11 aprile 2023) Ogni volta che si parla disi fa riferimento alla storica difficoltà del nostro Paese a utilizzare tutti i soldi che ci giungono da Bruxelles. In riferimento aidi coesione, ad esempio, non sono pochi quelli riferiti al settennio 2014-2020 che, entro la fine di quest’anno,rischiamo di perdere, sebbene la spesa ipotetica annuale necessaria permettere a terra tutte le risorse disponibili ammonti solo a 9 miliardi di euro., missione “” Lo segnala l’Ufficio studi CGIA spiegando che affrontando con lo stesso approccio appena illustrato anche il, tra il 2023 e il 2026 dobbiamomediamente 42 miliardi di euro all’anno per poter realizzare tutti i progetti previsti dal piano.Una cifra, quest’ultima, 4,5 volte superiore alla ...

Si tratta di una posizione intelligente: noi non possiamo continuare a parlare del Piano regolatore di Montesilvano, Piano regolatore di Pescara, investimenti all'interno delsenza considerare ...... in attesa dello svolgimento dei concorsi previsti dal. Domani, dunque, come ha già spiegato ... il docente tutor e orientatore, che se non affiancate ad altre saràinutile. Inoltre, non si ...Redazione AostaSera Siamo un team di giornalistigiovani, nati e cresciuti, lavorativamente parlando, sul web. Tag:la Regione assume

"Il Pnrr è un'occasione unica per il nostro Paese ... emerso che 'solo alcune Città metropolitane sono andate oltre la fase di progettazione e la quasi totalità di esse ha piantato in vivaio semplici ...