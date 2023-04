Pmi moda più sostenibili | Cucinelli e Bnp Paribas scelgono Sgr Rimini

(Di martedì 11 aprile 2023) Come general contractor nell’ambito del progetto 'Abbellimento dei luoghi di lavoro' Il Gruppo Sgr diattraverso il progetto Sgr efficienza energetica (www.sgrefficienzaenergetica.it), brand sotto cui operano tutte le società del Gruppo specializzate nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative, sicure ed efficienti per il risparmio energetico, è stato scelto da BrunelloSpa e Bnl Bnpcome general contractor nell’ambito del progetto ‘Abbellimento dei luoghi di lavoro’ delle piccole imprese artigiane che collaborano con la casa didi Solomeo. Il progetto mira a rendere piùle attività produttive dal punto di vista ambientale e sociale. Per questo motivo, le imprese artigiane che ne faranno richiesta, potranno ricevere un supporto per adeguare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... startzai : RT @TiLancio2: Lazio, moda: con l'intelligenza digitale creativa si moltiplicano gli affari ?? - TiLancio2 : Lazio, moda: con l'intelligenza digitale creativa si moltiplicano gli affari ?? - jgicierre : RT @gm_digiuda: #LiceoDelMadeInItaly con buona pace di tutti all’estero comprano: #Macchinari #Metallurgia #Autoveicoli #Chimica #Farmaceut… - C3vLocke : @LorenzoZL74 Sono sempre state dei gioielli le PMI italiane. È l'unica cosa di cui davvero ci sarebbe da essere org… - gm_digiuda : #LiceoDelMadeInItaly con buona pace di tutti all’estero comprano: #Macchinari #Metallurgia #Autoveicoli #Chimica… -

Le migliori probabilità si hanno quando il soggetto finanziatore è il Fondo di Garanzia. ...le imprese riscontrano invece più difficoltà a rientrare a pieno titolo nel mercato sono sistema, ...... Della Vista (ConflavoroRimini): "Assumere con visto di 6 mesi chi già in Italia per altri ...con Brunello Cucinelli Spa e BNL BNP Paribas per la sostenibilità delle imprese artigiane della... Della Vista (ConflavoroRimini): "Assumere con visto di 6 mesi chi già in Italia per altri ...con Brunello Cucinelli Spa e BNL BNP Paribas per la sostenibilità delle imprese artigiane della

Pmi moda più sostenibili, Cucinelli e Bnp Paribas scelgono Sgr Rimini Adnkronos

I settori dove le imprese riscontrano invece più difficoltà a rientrare a pieno titolo nel mercato sono sistema moda, mezzi di trasporto, costruzioni, carburanti, energia e utility, elettrotecnica e ...«Il ruolo dell’intelligenza artificiale a supporto della transizione digitale delle Pmi è strategico - si legge in una nota ... e può fare la differenza in chirurgia. Anche la moda, settore di grande ...