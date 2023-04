Pluto TV raggiunge i 100 canali in Italia

(Di martedì 11 aprile 2023)TV, il principale servizio di streaming televisivo gratuito di Paramount Global, annuncia di aver raggiunto 100.Partito nel nostro Paese ad ottobre 2021 con 40tematici in esclusiva, a poco più di un anno dal lancio,TV taglia quota 100 grazie aiaggiunti di recente, tra cui The Best of The Drew Barrymore Show,TV Viaggi, e Super! Risate. In questo modo il servizio 100% gratuito e senza abbonamento offre al pubblico più di 9.000 ore di contenuti organizzati un palinsesto lineare, e di queste, più di 4.000 sono disponibili anche on-demand.I nuovihanno l’ambizione...

"Nato per risolvere il paradosso della scelta in un mondo pieno di contenuti,TV offre il meglio della TV lineare combinata con la nuova fruizione streaming. Sono convinta che sempre di più ..."

Pluto TV, il principale servizio di streaming televisivo gratuito di Paramount Global, annuncia di aver raggiunto 100 canali. Partito nel nostro Paese ad ottobre 2021 con 40 canali tematici in ...