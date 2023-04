Pluto TV | il servizio streaming di Paramount Global | raggiunge i 100 canali

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 aprile 2023)TV, il principaleditelevisivo gratuito di, annuncia di aver raggiunto 100con un'offerta lineare e on demand.TV, il principaleditelevisivo gratuito di, annuncia di aver raggiunto 100con un'offerta lineare e on demand. Partito nel nostro Paese ad ottobre 2021 con 40tematici in esclusiva, a poco più di un anno dal lancio,TV taglia quota 100 grazie aiaggiunti di recente, tra cui The Best of The Drew Barrymore Show,TV Viaggi, e Super! Risate. In questo modo il100% ...