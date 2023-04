Pizzi: «Inter, fare 90? in difesa come a Porto sarebbe dura! Giochi» (Di martedì 11 aprile 2023) Pizzi ha parlato della partita fra Benfica e Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. L’allenatore analizza il tipo di gara che bisogna fare PARTITA RAGIONATA ? In collegamento su Tmw Radio, parla Fausto Pizzi: «Il campionato Portoghese è un po’ più facile di quello italiano. Il Benfica ha talenti ed è una squadra ben organizzata ma ha meno stress. L’Inter patisce in fase offensiva ma costruisce tante palle gol. Lukaku, Lautaro Martinez, Dzeko non sono al top ma ci arrivano a tirare. E la Champions League ti può caricare e svegliare gli attaccanti. Facendo una partita ragionata possono concretizzare di più. Nell’Inter ci sono giocatori che sanno giocare le partite decisive. E vedremo quanto inciderà il ko contro il Porto. Penso che ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023)ha parlato della partita fra Benfica e, andata dei quarti di finale di Champions League. L’allenatore analizza il tipo di gara che bisognaPARTITA RAGIONATA ? In collegamento su Tmw Radio, parla Fausto: «Il campionatoghese è un po’ più facile di quello italiano. Il Benfica ha talenti ed è una squadra ben organizzata ma ha meno stress. L’patisce in fase offensiva ma costruisce tante palle gol. Lukaku, Lautaro Martinez, Dzeko non sono al top ma ci arrivano a tirare. E la Champions League ti può caricare e svegliare gli attaccanti. Facendo una partita ragionata possono concretizzare di più. Nell’ci sono giocatori che sanno giocare le partite decisive. E vedremo quanto inciderà il ko contro il. Penso che ...

