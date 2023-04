Pisciotta | 25enne trovato morto in una scarpata | indagano i Carabinieri

(Di martedì 11 aprile 2023) Nella notte tra il 9 e il 10 aprile, un ragazzo italo-venezuelano di 25 anni originario di Pellare è statoin unanel comune di, come riporta Salerno Today. A dare l’allarme sono stati gli amici del. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso, inoltre sul posto sono intervenuti iper ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nella giornata di ieri è stato già effettuato l’esame esterno sul corpo della vittima, mentre nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia. Segui ZON.IT su Google News.

Era a Caprioli, una frazione di Pisciotta, per passare la notte tra Pasqua e Pasquetta con alcuni amici. Il ragazzo è caduto in una cunetta di due metri dopo il cedimento.

Rafael Stifano era uscito da poco dalla discoteca quando è precipitato in una scarpata ed è morto. Aveva 25 anni. La tragedia si è consumata a Pisciotta, nel Cilento, in provincia di Salerno. Sul caso ...E’ stata sequestrata la salma di Rafael Stifano, il ragazzo italo-venezuelano di 25 anni originario di Pellare (Moio della Civitella) che, nella notte tra Pasqua e Pasquetta, è stato trovato morto in ...