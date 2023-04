Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - AntoVitiello : ?? Messaggio di congratulazioni da parte di #Cardinale a #Maldini e #Pioli dopo il 4-0 di Napoli #NapoliMilan - OptaPaolo : 5 - Da quanto Stefano Pioli guida il Milan (ottobre 2019), i rossoneri hanno battuto cinque volte la squadra prima… - mvcalcio : RT @MilanNewsit: Sky - Milan, recuperato anche Kalulu: tutti i giocatori in lista UEFA sono a disposizione di Pioli per il Napoli https://t… - theMilanZone_ : ??#Pioli: “Dobbiamo giocare una grande partita perché l’avversario lo richiede” #MilanZone #MilanNapoli #UCL -

Stefano, allenatore del Milan, ha parlato in vista della gara d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli Stefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida tra Milan e Napoli. ...Sui due precedenti confronti in campionato,è stato chiaro: 'Questa è un'altra competizione, gli scontri diretti in campionato sono stati due gare difficili tra due squadre forti. Ma ogni ...Stefano(screen) - Calciomercato.itI rossoneri sono reduci dal pareggio contro l'Empoli ma solo nove giorni fa espugnavano il Maradona, con un netto 4 a 0. L'Europa, però, come ha sempre detto ...

Milan-Napoli, Pioli recupera pedine: le parole del tecnico alla vigilia Fantacalcio ®

Siamo sereni perché abbiamo preparato nel miglior modo possibile questa partita sapendo delle difficoltà e sapendo che la Champions è la Champions: vogliamo cercare di mettere la miglior prestazione ...In vista del doppio impegno nei quarti di Champions League contro il Napoli, Stefano Pioli ha dichiarato a Sky: "Chiaro che parliamo sempre della storia del Milan, fantastica per le vittorie della ...