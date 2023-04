Pioli “Vittoria a Napoli non conta, serve il miglior Milan” (Di martedì 11 aprile 2023) MilanO (ITALPRESS) – “Noi proseguiamo con le nostre abitudini, il nostro modo di stare insieme, di approcciare il lavoro quotidiano e le partite importanti, siamo sereni perchè sappiamo di aver preparato nel miglior modo possibile questa partita, sapendo quali sono le difficoltà e consapevoli che la Champions è sempre la Champions. Vogliamo cercare di fare la migliore prestazione possibile”. Con queste parole, ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli presenta l'andata dei quarti di finale di Champions League, in programma domani a San Siro contro il Napoli. “Il Milan ha una storia fantastica in questa competizione, però mancava da diversi anni. Questa è una partita molto importante, abbiamo già fatto meglio rispetto alla scorsa stagione, ma vogliamo provare a passare anche questo turno, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023)O (ITALPRESS) – “Noi proseguiamo con le nostre abitudini, il nostro modo di stare insieme, di approcciare il lavoro quotidiano e le partite importanti, siamo sereni perchè sappiamo di aver preparato nelmodo possibile questa partita, sapendo quali sono le difficoltà e consapevoli che la Champions è sempre la Champions. Vogliamo cercare di fare lae prestazione possibile”. Con queste parole, ai microfoni di Sky Sport, Stefanopresenta l'andata dei quarti di finale di Champions League, in programma domani a San Siro contro il. “Ilha una storia fantastica in questa competizione, però mancava da diversi anni. Questa è una partita molto importante, abbiamo già fatto meglio rispetto alla scorsa stagione, ma vogliamo provare a passare anche questo turno, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Pioli “Vittoria a Napoli non conta, serve il miglior Milan” - - Italpress : Pioli “Vittoria a Napoli non conta, serve il miglior Milan” - Italpress : Pioli “Vittoria a Napoli non conta, serve il miglior Milan” - ItaliaNotizie24 : Pioli “Vittoria a Napoli non conta, serve il miglior Milan” - theMilanZone_ : ??#Pioli: 'Dobbiamo giocare una partita d'intensità e sognare bene, come l'anno scorso per la vittoria dello scudett… -