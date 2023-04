Pioli: «Senza Osimhen al Napoli manca profondità, ma rimane pericoloso» (Di martedì 11 aprile 2023) Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Stefano Pioli, allenatore del Milan. Domani si gioca Milan-Napoli, andati dei quarti di Champions. «Perseguiamo le nostre abitudini per le partite importanti, siamo sereni perché abbiamo preparato nel migliore dei modi questa a partita e sappiamo sempre che la Champions è la Champions». A Pioli viene chiesto se si tratta della partita più importante e prestigiosa della sua carriera: «Chiaro che parliamo della storia del club, fantastica per le vittorie della Champions, è anche vero che per troppi anni il Milan non è stato in Champions, quest’anno abbiamo fatto meglio della passata stagione. Vogliamo migliorare sapendo che il Napoli è una squadra fortissima e dobbiamo fare grandi partite per passare il turno». Prima della vittoria in campiona al Maradona di 9 giorni fa, c’era ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Stefano, allenatore del Milan. Domani si gioca Milan-, andati dei quarti di Champions. «Perseguiamo le nostre abitudini per le partite importanti, siamo sereni perché abbiamo preparato nel migliore dei modi questa a partita e sappiamo sempre che la Champions è la Champions». Aviene chiesto se si tratta della partita più importante e prestigiosa della sua carriera: «Chiaro che parliamo della storia del club, fantastica per le vittorie della Champions, è anche vero che per troppi anni il Milan non è stato in Champions, quest’anno abbiamo fatto meglio della passata stagione. Vogliamo migliorare sapendo che ilè una squadra fortissima e dobbiamo fare grandi partite per passare il turno». Prima della vittoria in campiona al Maradona di 9 giorni fa, c’era ...

