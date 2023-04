Pioli | mi aspetto un Napoli diverso

(Di martedì 11 aprile 2023) Le parole diNegli ultimi 3 campionati il Milan ha vinto 3 volte a, ilha vinto 3 volte a San Siro"Rivedremo equilibrio ma è tutta un'altra storia. Le prestazioni in campionato ci hanno dato delle indicazioni ma è impossibile fare le stesse partite. Servirà una grande partita". 1-0 domani, firmerebbe?"Dobbiamo pensare a fare una grande partita". Cosa serve al Milan domani?"L'attenzione è fondamentale. Non possiamo abbassare questo livello perché sarebbe rischioso". Come fa una musichetta a cambiare il divario che c'è in campionato?"Il campionato è un'altra storia. Abbiamo dimostrato di essere all'altezza della Champions. Dobbiamo dare il massimo, essere concentrati". Sognatori o realisti?"Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto. Quindi sognare ci fa bene". Crede che domani scenderà in campo la ...

