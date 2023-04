Pioli | «Domani ci sarà equilibrio ma sarà un’altra storia rispetto al campionato»

(Di martedì 11 aprile 2023) In conferenza stampa è intervenuto l’allenatore del Milan Stefanosera si gioca Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League a San Siro. Queste le parole de tecnico rossonero riportate da Tmw: «Rivedremoma è tutta. Le prestazioni inci hanno dato delle indicazioni ma è impossibile fare le stesse partite. Servirà una grande partita».firmerebbe per l’1-0? «Dobbiamo pensare a fare una grande partita». Aviene chiesto cosa serve al Milansera? «L’attenzione è fondamentale. Non possiamo abbassare questo livello perché sarebbe rischioso» Se la Champions può cambiare i valori dele ridurre il divario: «Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Pioli: '#BrahimDiaz ha fatto due allenamenti personalizzati ma sta bene e per domani è disponibile. Sul centro-des… - ChristianTolve : RT @SimoneCristao: ?? #Pioli in conferenza pre #MilanNapoli 'Con la forza dei sogni abbiamo vinto l'anno scorso. Sognare ci fa bene. Domani… - Orli19831 : “Domani Sansiro scenderà in campo. I tifosi ci daranno la spinta per dare il massimo” Stefano Pioli - SimoneCristao : ?? #Pioli in conferenza pre #MilanNapoli 'Con la forza dei sogni abbiamo vinto l'anno scorso. Sognare ci fa bene. D… - yassine01937035 : RT @MilanPress_it: #Pioli 'Rivedremo equilibrio domani fra noi e il Napoli. Le prestazioni ci hanno dato delle indicazioni ma non bastano.… -

Le dichiarazioni del tecnico rossonero e del terzino francese alla vigilia del match di Champions League, che si giocherà a San SiroGiornata di vigilia per il Milan di Stefano, cheaffronterà il Napoli per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Stefano(screen) - Calciomercato.itI rossoneri sono reduci dal pareggio contro l'Empoli ma solo nove ...Osimhen in forte dubbio per la partita dicome ha preparato la partita " Inevitabile che parliamo di un grandissimo centravanti che ha fatto gol ripetizione, in Champions e in ...2023 - 04 - 11 11:35:38 Le quote dei bookmakersa San Siro va in scena l'andata del quarto ... Alle 11 le due squadre scenderanno in campo per l'ultimo allenamento, alle 14.30 Stefanoe ...

LIVE MN - Pioli: "Domani servirà una grande partita" Milan News

Amici e amiche di Milannews.it, oltre a Stefano Pioli, oggi a Milanello parlerà in conferenza stampa anche Theo Hernandez per presentare il match di domani sera a San Siro contro il Napoli, valido per ...Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky dopo la rifinitura di ... Non possiamo fotocopiare quello che abbiamo fatto in campionato, domani è un’altra competizione quindi anche i nostri avversari ...