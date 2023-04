Piccolo G fa una gaffe imperdonabile in diretta su Twitter (Di martedì 11 aprile 2023) Piccolo G ieri sera si è trovato in uno space di Twitter in diretta insieme a Gianmarco Petrelli e Giulia Stabile. Il topic era la settima edizione del Grande Fratello Vip e se la ballerina ha confessato di aver simpatizzato per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il cantante si è reso protagonista di una gaffe definita da tutti imperdonabile. Oriana Marzoli ha un crollo, Daniele sbotta contro i fan: cosa è successo https://t.co/VZHlZpxWxq #GFVip #Oriele — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 11, 2023 Commentando con le moderatrici le vicissitudini dei vipponi, una moderatrice ha citato il caso di Riccardo Fogli. “Sai quanto è durato Riccardo Fogli?” e la reazione di Piccolo G è stata del tutto inaspettata. “Chi è Riccardo Fogli?“. Piccolo G: “Chi è Riccardo Fogli?” “Ma come ... Leggi su biccy (Di martedì 11 aprile 2023)G ieri sera si è trovato in uno space diininsieme a Gianmarco Petrelli e Giulia Stabile. Il topic era la settima edizione del Grande Fratello Vip e se la ballerina ha confessato di aver simpatizzato per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il cantante si è reso protagonista di unadefinita da tutti. Oriana Marzoli ha un crollo, Daniele sbotta contro i fan: cosa è successo https://t.co/VZHlZpxWxq #GFVip #Oriele — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 11, 2023 Commentando con le moderatrici le vicissitudini dei vipponi, una moderatrice ha citato il caso di Riccardo Fogli. “Sai quanto è durato Riccardo Fogli?” e la reazione diG è stata del tutto inaspettata. “Chi è Riccardo Fogli?“.G: “Chi è Riccardo Fogli?” “Ma come ...

