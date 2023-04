Piccione in studio a “È Sempre Mezzogiorno” | Antonella Clerici la risolve così | ecco cosa è accaduto

Leggi su tpi

(Di martedì 11 aprile 2023) “Oddio scusate c’è unin“. “Un veroin?”. Piccolo incidente nellodi È. “Ma devo cacciarlo via?”, chiede qualcuno. Erisponde: “No, no è nel suo ambiente naturale. Adesso gli apriremo le porte e lo faremo uscire con calma… Poi dite che questo non è un bosco reale” (il riferimento è al fatto che losi ispira al bosco che circonda la casa di, ad Arquata Scrivia, ndr). “Scusa, il suo habitat naturale in mezzo ai fornelli?“, chiede una delle chef del programma. “No, in mezzo al bosco”, ribatte la conduttrice. Il video è stato subito postato sui social dal popolare account @Trashitaliano ma non solo: molte le battute sulla presenza del volatile ...