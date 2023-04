Piazza Libertà bersaglio di degrado, scarico continuo di rifiuti nella fontana (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPiazza Libertà, simbolo della città di Avellino e luogo d’incontro per amici, fidanzati, famiglie e bambini, da tempo sta diventando teatro di degrado e bersaglio di incivili. Nelle ultime settimane sono accaduti diversi episodi incresciosi, dal danneggiamento dei bagni pubblici (leggi qui) ora riparati e perfettamente funzionanti, ai vari murales che avevano come bersaglio l’amministrazione comunale. Come se non bastasse, la fontana, che rappresenta un fiore all’occhiello per la Piazza, è divenuta una vera e propria discarica. All’interno si può trovare di tutto (come riportato dalla nostra photogallery) dalle lattine di alluminio, ai mozziconi di sigaretta, passando per le buste di plastica delle patatine, o dei fazzoletti, fino ad ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, simbolo della città di Avellino e luogo d’incontro per amici, fidanzati, famiglie e bambini, da tempo sta diventando teatro didi incivili. Nelle ultime settimane sono accaduti diversi episodi incresciosi, dal danneggiamento dei bagni pubblici (leggi qui) ora riparati e perfettamente funzionanti, ai vari murales che avevano comel’amministrazione comunale. Come se non bastasse, la, che rappresenta un fiore all’occhiello per la, è divenuta una vera e propria discarica. All’interno si può trovare di tutto (come riportato dalla nostra photogallery) dalle lattine di alluminio, ai mozziconi di sigaretta, passando per le buste di plastica delle patatine, o dei fazzoletti, fino ad ...

