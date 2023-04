Piazza Garibaldi: denunciata una donna per evasione (Di martedì 11 aprile 2023) . Era sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti Domenica pomeriggio gli agenti di Polizia del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva di via Silvio Spaventa in Piazza Garibaldi dove hanno rintracciato una 26enne nigeriana accertando che la stessa si era allontanata dal proprio domicilio dove è sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti; pertanto, gli agenti l’hanno denunciata per evasione. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. Leggi su puntomagazine (Di martedì 11 aprile 2023) . Era sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti Domenica pomeriggio gli agenti di Polizia del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva di via Silvio Spaventa indove hanno rintracciato una 26enne nigeriana accertando che la stessa si era allontanata dal proprio domicilio dove è sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti; pertanto, gli agenti l’hannoper. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

