Petrolio: prezzo Wti in aumento a 80,41 dollari (Di martedì 11 aprile 2023) prezzo del Petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di Wti con consegna a maggio passa di mano a 80,41 dollari con una crescita dello 0,84%. Il Brent con consegna ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023)delinquesta mattina sui mercati delle materie prime: il barile di Wti con consegna a maggio passa di mano a 80,41con una crescita dello 0,84%. Il Brent con consegna ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : Il taglio alla produzione deciso ieri dall'OPEC manda un chiaro segnale al mercato: il prezzo del petrolio ha tocca… - LaVeritaWeb : I Paesi produttori ridurranno la produzione di 1,15 milioni di barili al giorno. I rialzi impatteranno sul petrolio… - chiccotesta : C’è così poco petrolio in giro per il mondo che i paesi produttori tagliano l’ offerta per tenere alto il prezzo. - fisco24_info : Petrolio: prezzo Wti in aumento a 80,41 dollari: Brent scambiato a 84,83 dollari - REstaCorporate : Questo illustre professore che twitta come un ossesso contro le #sanzioni, ha volutamente trascurato il peso del cr… -