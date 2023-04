Peter Pan & Wendy | il nuovo trailer del film Disney

(Di martedì 11 aprile 2023) Rivisitazione in live-action del romanzo di J. M. Barrie È disponibile unper l’epicoeventoPan. La rivisitazione in live-action del romanzo di J. M. Barrie e del classico d’animazione del 1953 debutterà il 28 aprile, in esclusiva su+.Panracconta la storia diDarling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, che incontraPan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia converso il magico mondo dell’Isola Che Non C’è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e ...

Peter Pan & Wendy, il trailer ufficiale del film [HD]. Regia di David Lowery. Un film con Jude Law, Yara Shahidi, Alexander Molony, Ever Anderson, Alyssa Wapanatâhk. Dal 28 aprile su Disney+. Manca sempre meno all'uscita di Peter Pan e Wendy - remake in live action del Classico d'animazione - e Disney ha quindi voluto fornire qualche nuovo dettaglio ai propri fan con un trailer inedito, nel quale vediamo per la prima

Peter Pan & Wendy, la nuova incursione nell’universo dei personaggi creati da J.M Barrie sta per arrivare su Disney+. La data da cerchiare sul calendario è il 28 aprile, ma per ingannare l’attesa ...The Walt Disney Company Italia ha reso disponibile un nuovo trailer italiano per l’epico film evento Disney dal titolo Peter Pan & Wendy. Si tratta della rivisitazione in live-action del celebre ...