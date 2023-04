"Perseveriamo nel chiedere la pace": Papa Francesco, appello per l'Ucraina (Di martedì 11 aprile 2023) Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina". E' il pensiero rivolto da Papa Francesco al popolo martoriato dal conflitto in atto al termine del Regina Coeli recitato in piazza San Pietro.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023)nell'invocare il dono dellaper tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata". E' il pensiero rivolto daal popolo martoriato dal conflitto in atto al termine del Regina Coeli recitato in piazza San Pietro.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina'.… - rob_arci : RT @Agenzia_Ansa: 'Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina'. Lo ha… - Giusepp36531994 : RT @Agenzia_Ansa: 'Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina'. Lo ha… - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: 'Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina'. Lo ha… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina'. Lo ha… -