“Perché non l’aveta più vista”. Nikita Pelizon sparita dopo il GF Vip, la scoperta clamorosa (Di martedì 11 aprile 2023) Secondo Nikita Pelizon, ed il resto dei compagni persiani del GF Vip 7, con la sua vittoria, ha trionfato “la verità”. Una frecciatina che ha dedicato spesso ai nemici spartani che invece sembrano meno interessati alle scadute dinamiche di show. Mediaset vuole archiviare l’edizione? La vincitrice esclusa dai palinsesti. Normalmente è un classico vedere, almeno per i primi giorni seguenti alla Finale, gli ex concorrenti dello spiato appartamento di Cinecittà ospiti di Silvia Toffanin nel suo Verissimo e simili. Ma stavolta Pier Silvio Berlusconi e i vertici Mediaset sembra vogliano cancellare Nikita Pelizon ed in generale questo GF Vip 7. Perché Nikita Pelizon è sparita dopo il GF Vip 7 Della strana faccenda ha parlato ... Leggi su tuttivip (Di martedì 11 aprile 2023) Secondo, ed il resto dei compagni persiani del GF Vip 7, con la sua vittoria, ha trionfato “la verità”. Una frecciatina che ha dedicato spesso ai nemici spartani che invece sembrano meno interessati alle scadute dinamiche di show. Mediaset vuole archiviare l’edizione? La vincitrice esclusa dai palinsesti. Normalmente è un classico vedere, almeno per i primi giorni seguenti alla Finale, gli ex concorrenti dello spiato appartamento di Cinecittà ospiti di Silvia Toffanin nel suo Verissimo e simili. Ma stavolta Pier Silvio Berlusconi e i vertici Mediaset sembra vogliano cancellareed in generale questo GF Vip 7.il GF Vip 7 Della strana faccenda ha parlato ...

