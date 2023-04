“Perché non la vedete più”. Nikita Pelizon, il retroscena: perché è sparita dopo il GF Vip (Di martedì 11 aprile 2023) Finito il GF Vip 7, si aspettava che Nikita Pelizon fosse al centro dell’attenzione dappertutto per darle lo spazio necessario per tributarla al meglio. Ma sta invece succedendo qualcosa di inaspettato e il pubblico ha subito provato a capirne di più. E a quanto pare c’è una spiegazione praticamente ufficiale, anticipata dal sito TvBlog. Non un momento straordinario quindi per la modella di Trieste, che deve fare i conti con una decisione clamorosa che le cambierà totalmente i suoi piani. Ebbene sì, la vincitrice del GF Vip 7 è costretta a subire delle conseguenze. Nikita Pelizon, dopo tanti mesi rinchiusa nella casa più spiata d’Italia, non si sarebbe mai aspettata di dover fare i conti con questa realtà, ma dovrà abituarsi al più presto per evitate di avere ulteriori contraccolpi psicologici. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Finito il GF Vip 7, si aspettava chefosse al centro dell’attenzione dappertutto per darle lo spazio necessario per tributarla al meglio. Ma sta invece succedendo qualcosa di inaspettato e il pubblico ha subito provato a capirne di più. E a quanto pare c’è una spiegazione praticamente ufficiale, anticipata dal sito TvBlog. Non un momento straordinario quindi per la modella di Trieste, che deve fare i conti con una decisione clamorosa che le cambierà totalmente i suoi piani. Ebbene sì, la vincitrice del GF Vip 7 è costretta a subire delle conseguenze.tanti mesi rinchiusa nella casa più spiata d’Italia, non si sarebbe mai aspettata di dover fare i conti con questa realtà, ma dovrà abituarsi al più presto per evitate di avere ulteriori contraccolpi psicologici. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : A bocciare il CTS era anche la prestigiosa rivista Nature che passa ai raggi X i curricula dei 24 componenti e si a… - _Nico_Piro_ : #10aprile come a ogni festa consacrata la mia solidarietà va a commesse e commessi di negozi costretti a lavorare a… - Gitro77 : Il Governo Meloni non è diverso dal Governo Monti o dal Governo Draghi. Anzi è peggio perché prova a spacciarsi per… - giulia78firenze : RT @creTania_: Al papà di Enea non glielo chiediamo di andare alla Mangiagalli in anonimato perché AVERE UN BAMBINO È UNA GRANDE FORTUNA e… - marinellafly12 : RT @pierpi13: 'Io accetto un film o non lo accetto in funzione della mia concezione del cinema. E non si tratta qui di dare una definizione… -

Enea e i suoi tremila fratelli e sorelle. Cuore di mamma non batte o non regge una volta su cento Gli studi e il buon senso segnalano entrambi come sia imprudente e presuntuoso cercare e fornire il 'perché' una mamma rifiuta o rinuncia alla vita con il figlio o la figlia. Gravidanze non volute, ... Tassa doganale sul Sole del Sud. Un fiorino! Non ci resta che piangere Quindi quell'energia, se varca lo Stretto, se va al Nord, deve pagare dazio perché bene esportato. ... Non ci resta che piangere Dal film mutueremo il titolo, il 'non ci resta che piangere' di fronte ad ... Microsoft finalmente risolve problema CPU con Mozilla Firefox Perché è risultato necessario attendere così tanto tempo Molto probabilmente in quanto non si è mai trattato, agli occhi di Microsoft, di un problema prioritario. Del resto, osservando i dati di ... Gli studi e il buon senso segnalano entrambi come sia imprudente e presuntuoso cercare e fornire il '' una mamma rifiuta o rinuncia alla vita con il figlio o la figlia. Gravidanzevolute, ...Quindi quell'energia, se varca lo Stretto, se va al Nord, deve pagare daziobene esportato. ...ci resta che piangere Dal film mutueremo il titolo, il 'ci resta che piangere' di fronte ad ...è risultato necessario attendere così tanto tempo Molto probabilmente in quantosi è mai trattato, agli occhi di Microsoft, di un problema prioritario. Del resto, osservando i dati di ... Perché non ci meritiamo Zendaya e Tom Holland Vanity Fair Italia