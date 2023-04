Perché Love on the Brain è un romance da leggere assolutamente (Di martedì 11 aprile 2023) The Love Hypothesis è stato senza dubbio un vero e proprio caso editoriale che ha spopolato sui social, prima di arrivare in Italia grazie a Sperling & Kupfer. Il romanzo di Ali Hazelwood (qui la nostra recensione)ha avuto il merito di spostare l’attenzione dei lettori di genere in una nuova ambientazione, quella degli studi STEM che, unita allo stile di scrittura della sua autrice, hanno sancito un successo che è pronto a bissare con Love on the Brain, nuovo romanzo della Hazelwood che esce l’11 aprile in libreria. Di cosa parla Love on the Brain? Bee Königswasser è una neuroscienziata dal passato colmo di tragedie e instabilità che l’ha portata a sviluppare una semplice routine morale. Agisce nella vita rispondendo a una sola domanda: cosa farebbe Marie Curie? Questa domanda l’ha spinta a creare ... Leggi su screenworld (Di martedì 11 aprile 2023) TheHypothesis è stato senza dubbio un vero e proprio caso editoriale che ha spopolato sui social, prima di arrivare in Italia grazie a Sperling & Kupfer. Il romanzo di Ali Hazelwood (qui la nostra recensione)ha avuto il merito di spostare l’attenzione dei lettori di genere in una nuova ambientazione, quella degli studi STEM che, unita allo stile di scrittura della sua autrice, hanno sancito un successo che è pronto a bissare conon the, nuovo romanzo della Hazelwood che esce l’11 aprile in libreria. Di cosa parlaon the? Bee Königswasser è una neuroscienziata dal passato colmo di tragedie e instabilità che l’ha portata a sviluppare una semplice routine morale. Agisce nella vita rispondendo a una sola domanda: cosa farebbe Marie Curie? Questa domanda l’ha spinta a creare ...

