Perché Love on the Brain è un romance da leggere assolutamente (Di martedì 11 aprile 2023) The Love Hypothesis è stato senza dubbio un vero e proprio caso editoriale che ha spopolato sui social, prima di arrivare in Italia grazie a Sperling & Kupfer. Il romanzo di Ali Hazelwood (qui la nostra recensione)ha avuto il merito di spostare l’attenzione dei lettori di genere in una nuova ambientazione, quella degli studi STEM che, unita allo stile di scrittura della sua autrice, hanno sancito un successo che è pronto a bissare con Love on the Brain, nuovo romanzo della Hazelwood che esce l’11 aprile in libreria. Di cosa parla Love on the Brain? Bee Königswasser è una neuroscienziata dal passato colmo di tragedie e instabilità che l’ha portata a sviluppare una semplice routine morale. Agisce nella vita rispondendo a una sola domanda: cosa farebbe Marie Curie? Questa domanda l’ha spinta a creare ... Leggi su screenworld (Di martedì 11 aprile 2023) TheHypothesis è stato senza dubbio un vero e proprio caso editoriale che ha spopolato sui social, prima di arrivare in Italia grazie a Sperling & Kupfer. Il romanzo di Ali Hazelwood (qui la nostra recensione)ha avuto il merito di spostare l’attenzione dei lettori di genere in una nuova ambientazione, quella degli studi STEM che, unita allo stile di scrittura della sua autrice, hanno sancito un successo che è pronto a bissare conon the, nuovo romanzo della Hazelwood che esce l’11 aprile in libreria. Di cosa parlaon the? Bee Königswasser è una neuroscienziata dal passato colmo di tragedie e instabilità che l’ha portata a sviluppare una semplice routine morale. Agisce nella vita rispondendo a una sola domanda: cosa farebbe Marie Curie? Questa domanda l’ha spinta a creare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Elysia_love : RT @Isabella00089: 'La musica è poesia del creato perché si proviamo a chiudere gli occhi, ecco che essa inizia a parlare'… - chunqiuling : @jjemeow MA CERTO poi diciamo che ha il suo senso perché it builds up to her choice to leave ketterdam (for now) pe… - Serepazza : RT @yalicapkini_Ita: 'You can't choose who you'll fall in love with'???? Perché Ferit ha scelto Seyran dal primo momento in cui i loro sguard… - parisienname : incredibile come il mio cervello ormai rimuova in automatico ogni evento traumatico o brutto litigio perché l’ho ab… - AntenucciGiulia : Questa canzone ???? Perché infondo basta lasciarsi andare. All’amore, All’odore, Delle cose buone. Per cambiare più… -

√ Stevie Wonder voleva regalare 'Superstition' a Jeff Beck Stavamo lavorando a "Lookin' for Another Pure Love" e gli ho detto: "Perché non ci suoni" Jeff ha accettato. Ha fatto una parte, poi una seconda e un'altra ancora. È stato semplicemente fantastico." ... Storia surreale di un sudcoreano conteso tra Napoli e Milano Perché non invitarlo a Napoli L'organizzazione del viaggio, il volo Seul"Monaco, Monaco"Napoli ... tra abbracci, baci, mani intrecciate a formare cuori, aveva sperato fino alla fine nella love story. ... Alessandra Mastronardi: "Non era un animale mitologico" ... Woody Allen ( ha recitato nel suo film To Rome with Love, ndr). Avevo 25 anni, era già un po' che ... Che cosa si sono detti "Si sono parlati, questo lo so perché il giorno dopo Allen è venuto a ... Stavamo lavorando a "Lookin' for Another Pure" e gli ho detto: "non ci suoni" Jeff ha accettato. Ha fatto una parte, poi una seconda e un'altra ancora. È stato semplicemente fantastico." ...non invitarlo a Napoli L'organizzazione del viaggio, il volo Seul"Monaco, Monaco"Napoli ... tra abbracci, baci, mani intrecciate a formare cuori, aveva sperato fino alla fine nellastory. ...... Woody Allen ( ha recitato nel suo film To Rome with, ndr). Avevo 25 anni, era già un po' che ... Che cosa si sono detti "Si sono parlati, questo lo soil giorno dopo Allen è venuto a ... Compiti per le vacanze, perchè insegnare l’importanza dello sforzo Lettera Orizzonte Scuola