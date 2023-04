Perché la Pubblica amministrazione è incapace di gestire i fondi del Pnrr (Di martedì 11 aprile 2023) L’intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa. Quest’ultima attiene alla realizzazione di progetti, di politiche e richiede competenze, spesso diverse da quelle giuridiche. Il conflitto perenne e la mancanza di fiducia tra una politica transeunte e una dirigenza intimorita portino spesso ad assumere decisioni senza avere a disposizione né dati né informazioni. I tempi della politica mediatica e l’atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca. E forse, è quello che è accaduto con il Pnrr. A monte abbiamo innanzitutto un problema di pianificazione, dovuto alla difficoltà, in corso da un paio d’anni, su quali progetti mettere nell’N+3 della ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 aprile 2023) L’intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa. Quest’ultima attiene alla realizzazione di progetti, di politiche e richiede competenze, spesso diverse da quelle giuridiche. Il conflitto perenne e la mancanza di fiducia tra una politica transeunte e una dirigenza intimorita portino spesso ad assumere decisioni senza avere a disposizione né dati né informazioni. I tempi della politica mediatica e l’atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca. E forse, è quello che è accaduto con il. A monte abbiamo innanzitutto un problema di pianificazione, dovuto alla difficoltà, in corso da un paio d’anni, su quali progetti mettere nell’N+3 della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Sono e sarò euro-entusiasta. Ma c’è solo una circostanza in cui mi assalgono un po’ di dubbi: quando vedo che in un… - xenonian1 : RT @gianfrancomer11: e perché non hanno denunciato i fatti all'opinione pubblica ? Sono complici da condannare come Speranza, Draghi che in… - Fresia291 : @stanzaselvaggia La penso esattamente come te. Perché creano un servizio 'pubblico' se poi, tu donna, dopo vieni co… - GwentaMcBain : RT @ProfMBassetti: Siamo arrivati al 151o bollettino sul #COVID19 dell’#ISS. Ogni venerdì da oltre 3 anni, ci vengono comunicati i numeri e… - vp_farese : RT @ProfMBassetti: Siamo arrivati al 151o bollettino sul #COVID19 dell’#ISS. Ogni venerdì da oltre 3 anni, ci vengono comunicati i numeri e… -

La lunga storia dei bandi gratuiti Tra equo compenso e pubblica amministrazione non è mai corso buon sangue. A riprova di questo possono essere citati vari ... perché il compenso previsto per gli avvocati era ben al di sotto dei ... Ultima generazione a Fdi: "Ddl non ci spaventa, pronti anche al carcere" ... ma probabilmente questo reato non può essere perseguito in tribunale proprio perché il ... Non nasciamo per piacere o prendere voti, il nostro scopo - puntualizza - è influenzare l'opinione pubblica e ... I primi 100 giorni del nuovo mandato di Lula. Gli sforzi per il riscatto del Brasile e la metafora del cavallo pigro (A. Puccio) ... il presidente brasiliano ha detto che bisognava guardare al futuro perché quel periodo iniziale di ... Per ora, anche se criticato da una parte della società per la sua eccessiva spesa pubblica, il ... Tra equo compenso eamministrazione non è mai corso buon sangue. A riprova di questo possono essere citati vari ...il compenso previsto per gli avvocati era ben al di sotto dei ...... ma probabilmente questo reato non può essere perseguito in tribunale proprioil ... Non nasciamo per piacere o prendere voti, il nostro scopo - puntualizza - è influenzare l'opinionee ...... il presidente brasiliano ha detto che bisognava guardare al futuroquel periodo iniziale di ... Per ora, anche se criticato da una parte della società per la sua eccessiva spesa, il ... I Forum di QS. Sanità pubblica addio Sampietro: “Perché difendo la ... Quotidiano Sanità