Perché Jannik Sinner ha virtualmente perso una posizione nel ranking ATP? Cosa può succedere a Montecarlo (Di martedì 11 aprile 2023) Scenderà in campo domani in singolare Jannik Sinner nel torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2023: l’italiano rientra tra le prime otto teste di serie ed ha avuto un bye al primo turno. L’azzurro, numero 7 del tabellone, incontrerà al secondo turno l’argentino Diego Schwartzman suo compagno in doppio, dove la coppia si è spinta fino agli ottavi, uscendo oggi. Il match di domani metterà in palio per l’azzurro 80 punti (oltre ai 10 che verranno comunque assegnati per la partecipazione): Sinner, che nel ranking di lunedì 10 aprile era 8° con 3345 punti, ripartirà invece dalla 9a posizione a quota 3165, scavalcato dal danese Holger Rune, che ripartirà invece da quota 3285. Sinner, invece, scarterà lunedì 17 aprile i 180 punti dei quarti del 2022 a ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Scenderà in campo domani in singolarenel torneoMasters 10002023: l’italiano rientra tra le prime otto teste di serie ed ha avuto un bye al primo turno. L’azzurro, numero 7 del tabellone, incontrerà al secondo turno l’argentino Diego Schwartzman suo compagno in doppio, dove la coppia si è spinta fino agli ottavi, uscendo oggi. Il match di domani metterà in palio per l’azzurro 80 punti (oltre ai 10 che verranno comunque assegnati per la partecipazione):, che neldi lunedì 10 aprile era 8° con 3345 punti, ripartirà invece dalla 9aa quota 3165, scavalcato dal danese Holger Rune, che ripartirà invece da quota 3285., invece, scarterà lunedì 17 aprile i 180 punti dei quarti del 2022 a ...

