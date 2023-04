"Perché De Benedetti mi ha cacciato": il clamoroso sfogo di Stefano Feltri (Di martedì 11 aprile 2023) «Ho fatto un giornale indipendente, forse troppo, e in tanti hanno dimostrato che non aspettavano altro che una boccata di aria fresca per dimostrare che questo paese può essere migliore di come spesso ci sembra». Sic dixit, ruvidamente, nel suo blog, Stefano Feltri a bocce ferme, dopo il licenziamento come direttore del quotidiano Domani, ad opera del suo Editore Carlo De Benedetti. E, con garbo, ma togliendosi sassolini dalla scarpa, Feltri rivela, sfumatamente, i motivi della sua dipartita. «Ci siamo concentrati su due cose: produrre informazione originale, che nessuno aveva e che tanti preferivano evitare Stefano Feltri uscisse, e mettere insieme analisi, opinioni e idee che permettessero di affrontare la complessità», premette alla furia dell'editore. Stefano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) «Ho fatto un giornale indipendente, forse troppo, e in tanti hanno dimostrato che non aspettavano altro che una boccata di aria fresca per dimostrare che questo paese può essere migliore di come spesso ci sembra». Sic dixit, ruvidamente, nel suo blog,a bocce ferme, dopo il licenziamento come direttore del quotidiano Domani, ad opera del suo Editore Carlo De. E, con garbo, ma togliendosi sassolini dalla scarpa,rivela, sfumatamente, i motivi della sua dipartita. «Ci siamo concentrati su due cose: produrre informazione originale, che nessuno aveva e che tanti preferivano evitareuscisse, e mettere insieme analisi, opinioni e idee che permettessero di affrontare la complessità», premette alla furia dell'editore....

