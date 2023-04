Perché Allegri ha litigato con Paredes? Cos’è successo: altro caso alla Juventus (Di martedì 11 aprile 2023) Fortemente voluto ma lasciato da parte. Leandro Paredes è sbottato per questo. Il campione del mondo argentino, nel giorno di Pasquetta, ha litigato pesantemente con Massimiliano Allegri. Stando ad alcune voci il tutto sarebbe successo dentro lo spogliatoio, al rientro dopo l’allenamento mattutino a porte aperte, prima della grigliata finale con le famiglie. Una giornata di festa in parte rovinata da questo alterco verbale, al termine del quale Paredes se l’è svignata a casa saltando persino il pranzo con la squadra. Il motivo alla base di questo litigio è semplice da intuire: l’argentino fin qui ha deluso e Max Allegri gli sta dando poco spazio. E dire che il tecnico toscano aveva spinto per avere in estate il centrocampista ex Empoli e Paris Saint Germain, che però ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Fortemente voluto ma lasciato da parte. Leandroè sbottato per questo. Il campione del mondo argentino, nel giorno di Pasquetta, hapesantemente con Massimiliano. Stando ad alcune voci il tutto sarebbedentro lo spogliatoio, al rientro dopo l’allenamento mattutino a porte aperte, prima della grigliata finale con le famiglie. Una giornata di festa in parte rovinata da questo alterco verbale, al termine del qualese l’è svignata a casa saltando persino il pranzo con la squadra. Il motivobase di questo litigio è semplice da intuire: l’argentino fin qui ha deluso e Maxgli sta dando poco spazio. E dire che il tecnico toscano aveva spinto per avere in estate il centrocampista ex Empoli e Paris Saint Germain, che però ...

