Il Serale di Amici 22 sta tenendo gli spettatori di Canale 5 incollati al piccolo schermo. Tra i tanti elementi che hanno attirato la loro attenzione, non è passato inosservato il nuovo look di Alessandra Celentano. Fin dalla prima puntata, infatti, le sue inaspettate acconciature hanno fatto molto discutere. Sono tantissimi i fan che, sui diversi social, si stanno chiedendo il motivo per cui l'insegnante abbia optato per una simile soluzione. Nelle ultime ore, è stata proprio la diretta interessata a rispondere. Potrebbe interessarti: Amici 22: dove vedere la replica del Serale Amici 22, Alessandra Celentano spiega Perché indossa la parrucca Alessandra Celentano è una delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Perché Alessandra Celentano indossa la parrucca ad Amici 22? La verità #amici22 #AlessandraCelentano #MariaDeFilippi - bakeoffitalia : Chi è Alessandra Mion la moglie di Ernst Knam: età, figli e perché si fa chiamare Frau - fortunatomaria5 : Quanti benpensanti a bacchettare o a comprendere paternalisticamente il discorso di Alessandra De Fazio... È invec… - SilvyeJolie : @altemaree Alessandra 1) hai 6 mesi non 6 giorni 2) sei già fregna ora, non so perché la gente dovrebbe ridere di u… - iosonomatisse : buonanotte con queste quattro foto di Venezia io mi addormenterò piangendo perché domattina non mi sveglierò in que… -

