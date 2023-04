Per un’architettura persistente (Di martedì 11 aprile 2023) Jacques Gubler (Nyon 1940), scrisse Vittorio Gregotti, «è quanto di più svizzero si possa immaginare». Per il suo «pensiero diagonale» lo storico dell’architettura è stato accostato a quello di altri first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 11 aprile 2023) Jacques Gubler (Nyon 1940), scrisse Vittorio Gregotti, «è quanto di più svizzero si possa immaginare». Per il suo «pensiero diagonale» lo storico dell’architettura è stato accostato a quello di altri first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LevatiSirio : @Gitro77 Dai basta coi cuoricini che trombino s'è offeso. Non capisce un cazzo di architettura, sa una minchia di e… - lanini66 : @marcopalears A parte che si tratta di edifici disegnati da un premio pritzker dell’architettura (sanaa), ma uno che lavora per byoblu… - Contrastobooks : RT @mtcarbone: 'Tutte le case abbandonate si assomigliano... Tutte le case abbandonate si assomigliano, perché producono pensieri simili in… - FraPrincipess_ : Sarà, ma le riflessioni sulla politica estera e di difesa comune dell’Unione europea mi sembrano il modo per omette… - journalchc : ?? L'archistar #PaoloPortoghesi sta lavorando a un manifesto per salvare #CasaPapanice, villino capolavoro dell'arch… -

Milano, in occasione di Art week 2023 si inaugurano cinque nuove opere in città ... esposti a rotazione per tutta la durata della mostra. I ... L'architettura delle opere e la configurazione del giardino di Triennale ... si tratta di 'Elica', un grande gonfiabile appositamente ... Il Minculpop del camerata Sangiuliano Palazzo Barberini è un capolavoro di architettura e decorazione, ... che ebbe un ruolo importante nella storia della Chiesa e dello ... nato grazie al multiculturalismo, sia per le tecniche che per le ... Milano Design Week 2023: eventi, auto in esposizione, marchi presenti ... l'evento che mette al centro architettura, design e moda che si ...L'appuntamento è diventato negli ultimi anni anche l'occasione per ...questo la livrea che riveste la carrozzeria è il risultato di un ... ... esposti a rotazionetutta la durata della mostra. I ... L'delle opere e la configurazione del giardino di Triennale ... si tratta di 'Elica',grande gonfiabile appositamente ...Palazzo Barberini ècapolavoro die decorazione, ... che ebberuolo importante nella storia della Chiesa e dello ... nato grazie al multiculturalismo, siale tecniche chele ...... l'evento che mette al centro, design e moda che si ...L'appuntamento è diventato negli ultimi anni anche l'occasione...questo la livrea che riveste la carrozzeria è il risultato di... Per un’architettura persistente Il Manifesto