(Di martedì 11 aprile 2023) Il Napoli si prepara all’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan senza centravanti. O almeno così sembra a leggere il report dell’allenamento di ieri, con Simeone fuori dai giochi dopo l’infortunio subito a Lecce, Osimhen ancora alle prese con il lavoro individuale e ancheche non si è allenato in. Ma lerelativa a Jack, secondo quanto trapela dai giornali. Si tratterebbe solo di una mossa per preservarlo, visto cheè rientrato da poco da un infortunio che lo ha tenuto fuori quasi due mesi. Ladello Sport è possibilista in merito al ritorno indinell’allenamento di. La rosea scrive che Spalletti e lo staff medico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : Doppia sostituzione per noi ?? Raspadori e Lozano ?? Ndombele e Simeone 67’ | #LecceNapoli 1-2 ?? #ForzaNapoliSempre - napolista : Per #Raspadori le sensazioni sono positive: oggi sarà reintegrato in gruppo (Gazzetta) Spalletti e lo staff medico… - 1926pe : RT @cn1926it: #Napoli colpito dalla malasorte, nuovo problema per #Raspadori: le ultime sull'attaccante - cn1926it : #Napoli colpito dalla malasorte, nuovo problema per #Raspadori: le ultime sull'attaccante - capuanogio : Allarme attacco per #Spalletti, si ferma anche #Raspadori. Provato #Elmas come centrale nel tridente offensivo a du… -

...e Simeone da monitorare in vista di Milan Napoli di Champions League . Milan Napoli: idea LozanoSpalletti Intanto, ci sono già delle ideeSpalletti che può pensare di schierare ...Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra, mentre, rientrato di recente dopo un lungo stop, ha svolto lavoro individuale in campo. Martedì giornata decisivacapire chi ......al capocannoniere della Serie A che - dipendesse da lui - a San Siro non vorrebbe mancare... e le condizioni fisiche non perfette di. L'ex giocatore del Sassuolo, tornato in campo dopo ...

Napoli spuntato: Osimhen a parte, terapie per Simeone, individuale per Raspadori - Sportmediaset Sport Mediaset

Per vedere il primo atto di questa interessante sfida bisognerà ... che a Lecce si è infortunato al flessore e anche lunedì non si è allenato limitandosi a fare terapia, né Raspadori, che ha lavorato ...Se Osimhen e Simeone preoccupano per domani, non ci sono rischi o paure per la presenza di Raspadori. Come scrive La Gazzetta dello Sport, sull’azzurro non ci sono particolari preoccupazioni. Nel ...