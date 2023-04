“Per Harry il rischio di morire in battaglia è accettabile, per William no”: le parole della regina Elisabetta che inasprirono i rapporti tra i fratelli (Di martedì 11 aprile 2023) “Harry può morire in battaglia, William no, è troppo importante“. Queste sarebbero le parole dette dalla regina Elisabetta secondo quanto rivelato da sir Mike Jackson, ex comandante in capo dell’esercito britannico. Jackson ha raccontato l’episodio, in un documentario che andrà in onda a fine mese sulla rete Itv. In quell’occasione, la regina Elisabetta e il comandante stavano discutendo sul possibile arruolamento dei principi per la guerra in Afghanistan. “È stato deciso che per William, in quanto erede al trono, il rischio era troppo grande. Per suo fratello minore, il rischio era invece accettabile”. Per questo motivo, il principe Harry servì al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) “puòinno, è troppo importante“. Queste sarebbero ledette dallasecondo quanto rivelato da sir Mike Jackson, ex comandante in capo dell’esercito britannico. Jackson ha raccontato l’episodio, in un documentario che andrà in onda a fine mese sulla rete Itv. In quell’occasione, lae il comandante stavano discutendo sul possibile arruolamento dei principi per la guerra in Afghanistan. “È stato deciso che per, in quanto erede al trono, ilera troppo grande. Per suo fratello minore, ilera invece”. Per questo motivo, il principeservì al ...

