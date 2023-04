Per Berlusconi un'altra notte tranquilla al San Raffaele (Di martedì 11 aprile 2023) Dall'ospedale San Raffaele di Milano è filtrata solo la notizia che Silvio Berlusconi ha passato un'altra notte tranquilla (è il sesto giorno che il Cav., che soffre di leucemia mielomonocitica cronica, si trova ricoverato nella struttura ). Il professor Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi e primario di terapia intensiva al San Raffaele, non ha voluto commentare all'arrivo le condizioni di salute di Berlusconi. Al momento, fa sapere la struttura, non sono previsti bollettini medici All'ospedale è arrivato anche Orazio Fascina, padre di Marta, che quotidianamente si reca a far visita al presidente di Forza Italia Il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, a Radio Anch’io su Radiouno ha dichiarato che "i medici ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 aprile 2023) Dall'ospedale Sandi Milano è filtrata solo la notizia che Silvioha passato un'(è il sesto giorno che il Cav., che soffre di leucemia mielomonocitica cronica, si trova ricoverato nella struttura ). Il professor Alberto Zangrillo, medico personale die primario di terapia intensiva al San, non ha voluto commentare all'arrivo le condizioni di salute di. Al momento, fa sapere la struttura, non sono previsti bollettini medici All'ospedale è arrivato anche Orazio Fascina, padre di Marta, che quotidianamente si reca a far visita al presidente di Forza Italia Il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, a Radio Anch’io su Radiouno ha dichiarato che "i medici ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Come avrebbe fatto a non vaccinarsi, poveretto, con a fianco la Ronzulli h24… BERLUSCONI IN RIANIMAZIONE PER PATOL… - VittorioSgarbi : Berlusconi è stato per anni oggetto di odio e di vendetta da parte di certa stampa e di intellettuali raffinati che… - trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - Gianna79022742 : RT @ardigiorgio: Su Berlusconi e il Centrodestra risponde per tutti @Donzelli : la sinistra ci prova dal 94 a far fuori l’avversario, aggra… - PiccoloPesceNer : RT @AlexiaP_A: Le tv di berlusconi hanno prodotto questo genere di sottosviluppati, sciacalli che mirano solo a fare share e portare la mam… -