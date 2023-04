(Di martedì 11 aprile 2023) La seconda tappa delladeldimoderno è scattata ad, in Turchia, località che sarà sede anche delle Finali: 76 atlete hanno preso parte alle qualificazioni femminili, che hanno promosso le migliori 36 (le prime 12 di ciascun gruppo) in. Passano il turno tre azzurre delle quattro al via. In casa Italia avanzano(Fiamme Azzurre),(Aeronautica Militare) e(Carabinieri), mentre esce di scena Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro). Tra le principali atlete presenti passano il turno le transalpine Elodie Clouvel e Marie Oteiza, le britanniche Jessica Varley e Olivia Green, le messicane Mariana Arceo ...

...nuovi sport che emergono come il padel o vecchi sport che rischiano l'estinzione come il. dopo aver stravolto laDavis, si è inventato la Kings League con Var a chiamata, rigori ...... Isa World Games El Salvador (Sia tra gli uomini che tra le donne, l'atleta meglio piazzato in classifica di ciascun continente conquista una carta) 31 maggio - 4 giugno: finalidel ...... volava a Leiria (Portogallo) per indossare la maglia azzurra nellaEuropa di lanci, l'... Michele, al primo anno della categoria under 18, ha colto un significativo settimo posto nel, ...

Pentathlon, Coppa del Mondo Ankara 2023: Alice Sotero, Alessandra Frezza e Francesca Tognetti approdano in semifinale OA Sport

In vista del prosieguo della stagione, che per alcuni di loro coincide con la prossima tappa di Coppa del Mondo, sette azzurri della Nazionale italiana di pentathlon moderno hanno affrontato un traini ...