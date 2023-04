Pentagono | la fuga di documenti è più complessa del previsto

(Di martedì 11 aprile 2023) Sarebbe partita da un canale Discord dedicato a Minecraft. Le immagini hanno poi fatto il giro su Telegram e 4chan, ma molte presentano ritocchi e differenze tra loro. Non riguardano solo l'Ucraina ma anche i piani di paesi come Egitto e Corea del Sud

La portavoce del, Sabrina Singh, ha precisato che il Dipartimento di Giustizia ha aperto un'indagine sulladi documenti riservati. Il documento Il documento non chiarisce ...Nel 412esimo giorno di guerra in Ucraina Kiev ha fatto sapere che non cambierà i suoi piani militari anche dopo ladi documenti top secret dele coinvolgono proprio il conflitto in corso e i rapporti tra Usa e alleati. Kiev, inoltre, sta preparando un nuovo attacco alla flotta russa nel Mar Nero , ...Kiev e i suoi alleati continuano a fare i conti con ladi documenti top secret Usa trapelati ... e ilè stato costretto ad emettere misure per limitare il flusso di questi documenti ...

Fuga documenti Usa, cosa sa il Pentagono: le indagini Adnkronos

La fuga di carte top secret Usa sui social media qualche giorno fa pone "un grave rischio per la sicurezza". Lo ha dichiarato il Pentagono. I documenti classificati riguardavano i piani per l'Ucraina ...Dopo la fuga di notizie sui documenti riservati del Pentagono, relativi alla guerra in Ucraina (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) e non solo, negli Stati Uniti è caccia alla talpa per risalire alla fonte delle ...