Pentagono | fuga di documenti sui social | “Rischio sicurezza” E Kiev cambia i piani di guerra

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr – Illancia l’allarme per isegreti trapelati suinetwork e sul web i giorni scorsi, come riporta anche Agenzia Nova., ladiriservati Il portavoce delSabrina Singh parla di rischi per ladegli Usa, per via deiriservati diffusi suinetwork, in gran parte relativi allarusso-ucraina. Era stato il New York Times, la settimana scorsa, a rivelare il fattaccio. La Singh sottolinea la questione in questo modo: “È stata avviata una cooperazione tra agenzie per valutare l’impatto che ladi questifotografati potrebbe avere sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : La più grossa fuga di documenti riservati dall’inizio della guerra in Ucraina - Agenzia_Italia : Il Pentagono: 'Rischi per la sicurezza a causa di una fuga di documenti' ?? - Tg3web : Pubblicati online nuovi documenti del Pentagono che proverebbero la presenza di militari delle forze speciali della… - DestSociale : RT @IlPrimatoN: I dossier rappresentano infatti una risorsa per Mosca - ServiBeatrice : RT @kulturjam: Il #NYT cala la bomba e annuncia che venerdì è sceso in campo l’FBI, perché i #documenti segreti del #Pentagono pubblicati s… -

...in una nota che per i ministri della Difesa di Seul e Washington una "considerevole quantità" di informazioni contenute nei documenti deltrapelati è stata falsificata, dopo che ladi ......in una nota che per i ministri della Difesa di Seul e Washington una "considerevole quantità" di informazioni contenute nei documenti deltrapelati è stata falsificata, dopo che ladi ...Non è semplice capire come sia avvenuta ladi notizie legata alla diffusione dei documenti di intelligence. Ilsta ancora lavorando per venirne a capo, ha detto Chris Meagher, assistente del segretario alla Difesa per gli affari ...

Il Pentagono: "Rischi per la sicurezza a causa di una fuga di documenti" AGI - Agenzia Italia

Kiev ha deciso di cambiare strategia bellica. Per il Nyt non veniva osservata solo la Russia. Al Sisi starebbe costruendo armi da vendere alla Russia Non è semplice capire come sia avvenuta la fuga di ...Funzionari Usa hanno intanto avuto contatti "ad un livello molto alto" con gli alleati dopo la fuga di carte top secret sull'Ucraina ... quantità" di informazioni contenute nei documenti del Pentagono ...