Pensioni con proroga per Quota 103 | bollette e Irpef | gli interventi che accompagnano il Def Tre miliardi per famiglie e imprese

(Di martedì 11 aprile 2023) Una dote da 3per quest?anno, da usare per ulterioria favore disul fronte energetico contro il caro consumi. Poi le priorità per la prossima...

Una dote da 3 miliardi per quest'anno, da usare per ulteriori interventi a favore di famiglie e imprese sul fronte energetico contro il caro consumi. Poi le priorità per la prossima , che partono ...2023 - 04 - 11 16:02:13 Sanzioni a chi imbratta beni culturali Il governo prepara un disegno di legge'disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, ......un incremento nel periodo di 118 miliardi (Meoli, 2023). Tale aumento è superiore alle economie generate dalla riforma delle, ciò che mette in dubbio l'atteggiamento di Macron come ...

Via libera del Consiglio dei ministri al Documento di Economia e Finanza: 3 miliardi disponibili per le bollette, tre aliquote fiscali nella prossima manovra, le incertezze su Quota 41 per le pensioni ...ovvero la possibilità di andare in pensione avendo maturato appunto 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica. Gli incontri tematici con i sindacati (i famosi “tavoli”) sono al ...