Pensioni 2024 | Opzione donna | PD chiede ripristino vecchi requisiti | mozione 1-00103

(Di martedì 11 aprile 2023) Il tema della proroga dell’non é mai uscito di scena, specie dopo l’annuncio da parte del Ministro del Lavoro Calderone di un imminente Decreto Lavoro, moltissime sono infatti le lavoratrici che ancora confidano il Governo si ravveda e ripristini idi. Come tutti ormai sanno la misura definita comein realtà é cambiata, e non é più accessibile amolte in quanto sono stati introdotti diversi paletti che riducono fortemente la platea delle potenziali beneficiare. Ma Il 5 aprile scorso é stata presentata unadall’onorevole Andrea Orlando come riporta sul CODS Orietta Armiliato che scive: “ll sostegno parlamentare alla nostra istanza non manca di certo da parte del ...

La possibilità che il 2024 segni l’inizio dell’attuazione di “Quota 41” o di una riforma previdenziale più ampia, con la flessibilità in uscita e la pensione di garanzia per i giovani come elementi ...Ma la riforma delle pensioni resta una priorità del governo. Solo che adesso si ragiona sui 5 anni di legislatura e non più come sembrava, sulla prossima legge di Bilancio per il 2024. In base a tutto ...