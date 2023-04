Pensione di Cittadinanza 2023 (Di martedì 11 aprile 2023) : cosa cambia e quali sono le novità introdotte e che dobbiamo aspettarci per il futuro? Come sapete abbiamo spesso trattato, pur se sommariamente, di questo argomento, specie in articoli dedicati al Reddito di Cittadinanza, ma qui forniamo una trattazione completa in merito alle ultime misure prese dal Governo. Con la Legge di Bilancio 2023, infatti, l’esecutivo è intervenuto sulle misure in materia di lotta e contrasto alla povertà, in particolar modo sul Reddito e Pensione di Cittadinanza, rivedendo i parametri per l’assegnazione e stabilendo la sua abrogazione a partire da gennaio 2024. Vediamo, ora, quali sono le novità introdotte e come è stata ridefinita la Pensione di Cittadinanza alla luce delle nuove regole. Pensione di ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 11 aprile 2023) : cosa cambia e quali sono le novità introdotte e che dobbiamo aspettarci per il futuro? Come sapete abbiamo spesso trattato, pur se sommariamente, di questo argomento, specie in articoli dedicati al Reddito di, ma qui forniamo una trattazione completa in merito alle ultime misure prese dal Governo. Con la Legge di Bilancio, infatti, l’esecutivo è intervenuto sulle misure in materia di lotta e contrasto alla povertà, in particolar modo sul Reddito edi, rivedendo i parametri per l’assegnazione e stabilendo la sua abrogazione a partire da gennaio 2024. Vediamo, ora, quali sono le novità introdotte e come è stata ridefinita ladialla luce delle nuove regole.di ...

