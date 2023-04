Pd: Borghi, 'Schlein faccia sintesi, rischio cattolici lascino' (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - “I giudizi si danno a posteriori, non a priori, altrimenti si rischia di fare il processo alle intenzioni. Per una risposta adeguata alla sua domanda, oltre che il tempo servirà anche che si sciolga il nodo di come viene interpretata la segreteria. E' lo staff del segretario o il luogo della sintesi politica? Se è la prima ipotesi, nessuno si deve stracciare le vesti se la segretaria abbia deciso una segreteria a sua immagine e somiglianza. Se è la seconda, allora il tema del pluralismo si pone". Così Enrico Borghi del Pd ad Affaritaliani.it. Non teme che i cattolici democratici, come Beppe Fioroni, possano lasciare il Pd? “Fingere che questo tema non esista significa mettere la testa sotto la sabbia. Non ho mai concepito l'esperienza del cattolicesimo democratico come l'elemento negoziale per ottenere uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - “I giudizi si danno a posteriori, non a priori, altrimenti si rischia di fare il processo alle intenzioni. Per una risposta adeguata alla sua domanda, oltre che il tempo servirà anche che si sciolga il nodo di come viene interpretata la segreteria. E' lo staff del segretario o il luogo dellapolitica? Se è la prima ipotesi, nessuno si deve stracciare le vesti se la segretaria abbia deciso una segreteria a sua immagine e somiglianza. Se è la seconda, allora il tema del pluralismo si pone". Così Enricodel Pd ad Affaritaliani.it. Non teme che idemocratici, come Beppe Fioroni, possano lasciare il Pd? “Fingere che questo tema non esista significa mettere la testa sotto la sabbia. Non ho mai concepito l'esperienza del cattolicesimo democratico come l'elemento negoziale per ottenere uno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lupone47 : @borghi_claudio Grande clamore per la Schlein che si concede qualche giorno di riposo mentre invece a Destra lavorano tutti…Sudore!!! - corpuslux51 : @mostarda57 @paololeonardi11 @borghi_claudio Purtroppo tu non solo non sei spiritoso ma sei anche ignorante, visto… - mostarda57 : @paololeonardi11 @borghi_claudio Pensa che la Schlein ha proposto di imbiancare la Cappella Sistina. Sono proprio comunisti !!!!! - Andrein66734814 : RT @Vladi6969: @AlexiaP_A @borghi_claudio Stai a vedere che deve rendere conto a lei di quello che fa. Ma voi state male! Ora vado a scrive… - quellochenonsi5 : RT @quellochenonsi5: @MikPik78 @borghi_claudio In effetti...vedi, con le uscite della #Schlein, quanto successo che sta avendo il #pd... -