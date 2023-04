Paventi: «Inter, col Benfica senza paura! Bisogna restare compatti» (Di martedì 11 aprile 2023) L’Inter si sta preparando per scendere in campo contro il Benfica: si riparte dalla Champions League e dalla compattezza richiesta dallo stesso Simone Inzaghi: le ultime di Andrea Paventi a Sky Sport. COMPATTEZZA ? Il giornalista Andrea Paventi, a Sky Sport nel corso de “Il Calcio è Servito”, ha parlato dell’Inter e del clima che si respira in vista del Benfica (vedi articolo): «Il Benfica è una squadra che va forte. Solo nelle ultime 4 partite sono arrivati 17 gol. È una squadra che corre, che ha qualità. Joao Mario lo conosciamo molto bene, conosciamo la sua qualità realizzativa e la sua tecnica. L’Inter non deve aver paura perché ha passato il girone con Barcellona, che ha eliminato, e Bayern Monaco. Perché ha superato il turno con il Porto. Quindi ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) L’si sta preparando per scendere in campo contro il: si riparte dalla Champions League e dalla compattezza richiesta dallo stesso Simone Inzaghi: le ultime di Andreaa Sky Sport. COMPATTEZZA ? Il giornalista Andrea, a Sky Sport nel corso de “Il Calcio è Servito”, ha parlato dell’e del clima che si respira in vista del(vedi articolo): «Ilè una squadra che va forte. Solo nelle ultime 4 partite sono arrivati 17 gol. È una squadra che corre, che ha qualità. Joao Mario lo conosciamo molto bene, conosciamo la sua qualità realizzativa e la sua tecnica. L’non deve aver paura perché ha passato il girone con Barcellona, che ha eliminato, e Bayern Monaco. Perché ha superato il turno con il Porto. Quindi ...

