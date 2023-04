Paulo Sousa non crede nella Juventus: “Passa lo Sporting, dopo l’Arsenal non può temere i bianconeri” (Di martedì 11 aprile 2023) “In tutta sincerità, credo che lo Sporting passerà. Chi elimina l’Arsenal, leader per distacco della Premier League, una squadra altamente motivata, che gioca al limite dell’intensità ed è piena di grandi giocatori, non può temere la Juventus”. Ne è convinto Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, che in un’intervista a Record ha fatto il suo pronostico da doppio ex sul quarto di finale di Europa League tra Juventus e Sporting. Questa l’analisi nel dettaglio dell’ex tecnico della Fiorentina: “La squadra ha solo bisogno di non perdere la lotta di centrocampo, di fronte a un avversario con le linee molto corte e la disponibilità per azioni rapide di avvicinamento alla porta. Uno dei segreti sarà la capacità di stimolare il calcio associativo e ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) “In tutta sincerità, credo che lopasserà. Chi elimina, leader per distacco della Premier League, una squadra altamente motivata, che gioca al limite dell’intensità ed è piena di grandi giocatori, non puòla”. Ne è convinto, allenatore della Salernitana, che in un’intervista a Record ha fatto il suo pronostico da doppio ex sul quarto di finale di Europa League tra. Questa l’analisi nel dettaglio dell’ex tecnico della Fiorentina: “La squadra ha solo bisogno di non perdere la lotta di centrocampo, di fronte a un avversario con le linee molto corte e la disponibilità per azioni rapide di avvicinamento alla porta. Uno dei segreti sarà la capacità di stimolare il calcio associativo e ...

