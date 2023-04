Paulo Sousa: «Lo Sporting non può avere paura della Juve» (Di martedì 11 aprile 2023) Le parole di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, sulla sfida tra Juventus e Sporting Lisbona di Europa League Paulo Sousa ha parlato a Record del quarto di finale di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona. PAROLE – «In tutta sincerità, credo che lo Sporting passerà. Chi elimina l’Arsenal, leader distaccato della Premier League, una squadra altamente motivata, che gioca al limite dell’intensità ed è piena di grandi giocatori, non può temere la Juventus. Inoltre, è in grado di eliminare qualsiasi avversario in Europa League. Non è parlare per parlare, credo che sia comunque così. La squadra ha solo bisogno di non perdere la lotta di centrocampo, di fronte a un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Le parole di, allenatoreSalernitana, sulla sfida trantus eLisbona di Europa Leagueha parlato a Record del quarto di finale di Europa League trantus eLisbona. PAROLE – «In tutta sincerità, credo che lopasserà. Chi elimina l’Arsenal, leader distaccatoPremier League, una squadra altamente motivata, che gioca al limite dell’intensità ed è piena di grandi giocatori, non può temere lantus. Inoltre, è in grado di eliminare qualsiasi avversario in Europa League. Non è parlare per parlare, credo che sia comunque così. La squadra ha solo bisogno di non perdere la lotta di centrocampo, di fronte a un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Paulo Sousa punta sullo Sporting: 'Chi elimina l'Arsenal non può temere la Juve' ?? - CalcioNews24 : #JuveSporting: l’analisi di #PauloSousa - AntoninoS973 : @tuttosport Grazie Paulo Sousa di averlo detto - Aquila6811 : RT @sportface2016: #PauloSousa non crede nella #Juventus: 'Passa lo #Sporting, dopo l'Arsenal non può temere i bianconeri' - sportface2016 : #PauloSousa non crede nella #Juventus: 'Passa lo #Sporting, dopo l'Arsenal non può temere i bianconeri' -