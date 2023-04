Paul Auster, la foto pubblicata dalla moglie dello scrittore prima della chemio: «Porterò sempre nel cuore questo momento» (Di martedì 11 aprile 2023) È passato un mese esatto da quando Siri Hustvedt ha annunciato che al marito, lo scrittore americano Paul Auster, è stato diagnosticato un tumore. Adesso, Hustvedt – anch’essa scrittrice – ha postato una foto del marito appena prima dell’inizio di un nuovo ciclo di cure: occhiali da sole, un cappello nero e mani in tasca. «La fotografia è l’arte del momento, la ripetizione di un tempo che non vivremo più. questo momento, mentre Paul è in piedi nella luce tagliente del sole, il suo berretto sopra una testa quasi del tutto calva, è uno di quelli che Porterò sempre nel cuore», ha scritto Hustvedt per accompagnare il suo post. Auster – autore di successi ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) È passato un mese esatto da quando Siri Hustvedt ha annunciato che al marito, loamericano, è stato diagnosticato un tumore. Adesso, Hustvedt – anch’essa scrittrice – ha postato unadel marito appenadell’inizio di un nuovo ciclo di cure: occhiali da sole, un cappello nero e mani in tasca. «Lagrafia è l’arte del, la ripetizione di un tempo che non vivremo più., mentreè in piedi nella luce tagliente del sole, il suo berretto sopra una testa quasi del tutto calva, è uno di quelli chenel», ha scritto Hustvedt per accompagnare il suo post.– autore di successi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VicentePugliaAr : RT @Corriere: La foto dello scrittore Paul Auster, malato di cancro, postata dalla moglie: «La porterò nel cuore» - Bianca34874951 : RT @Corriere: La foto dello scrittore Paul Auster, malato di cancro, postata dalla moglie: «La porterò nel cuore» - Corriere : La foto dello scrittore Paul Auster, malato di cancro, postata dalla moglie: «La porterò nel cuore» - BookLoveIsBest1 : RT @PaolaCorb: Leggere per me era evasione e la mia consolazione, il mio stimolante preferito: leggere per il puro gusto della lettura, per… - SimoneZuliani4 : @0xAegis Mr vertigo di paul auster / se la strada potesse parlare di baldwin. -