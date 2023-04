Patto tra Meloni, Tajani e Marina Berlusconi: deciso il destino di Forza Italia (Di martedì 11 aprile 2023) Tra sei mesi sarà più chiaro il futuro di Forza Italia. È questo il periodo di tempo che si sono dati Giorgia Meloni ed Antonio Tajani nel Patto stretto di recente, un'intesa che ha avuto il via libera di Marina Berlusconi. “Tutto resta congelato fino all'autunno. Prima di allora, nessuna mossa concreta e nessun ragionamento pubblico su un eventuale nuovo Popolo della libertà (Pdl) o ‘Centrodestra Italiano'. Poi si vedrà cosa fare in vista delle Europee” il retroscena riferito da Repubblica sul partito fondato da Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva. Per il momento dentro alle alte sfere di Fratelli d'Italia non si reputa necessario inglobare il partito azzurro prima delle elezioni europee del ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) Tra sei mesi sarà più chiaro il futuro di. È questo il periodo di tempo che si sono dati Giorgiaed Antonionelstretto di recente, un'intesa che ha avuto il via libera di. “Tutto resta congelato fino all'autunno. Prima di allora, nessuna mossa concreta e nessun ragionamento pubblico su un eventuale nuovo Popolo della libertà (Pdl) o ‘Centrodestrano'. Poi si vedrà cosa fare in vista delle Europee” il retroscena riferito da Repubblica sul partito fondato da Silvio, ricoverato in terapia intensiva. Per il momento dentro alle alte sfere di Fratelli d'non si reputa necessario inglobare il partito azzurro prima delle elezioni europee del ...

