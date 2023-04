Pasto domestico, mensa e uscita per il pasto a casa: come disciplinare la questione? In allegato un regolamento come esempio (Di martedì 11 aprile 2023) Torniamo sul tema della refezione a scuola, con servizio pubblico o con pasto domestico, e sull’altra questione, anch’essa rilevante, della possibilità di garantire ai genitori che ne facciano richiesta il prelievo del figlio a scuola per la pausa pranzo e la possibilità di riaccompagnarlo successivamente e, comunque, in tempo per la nuova lezione. Molti istituiti, per le più diverse ragioni, nella pausa pranzo, hanno garantito e, di fatto, garantiscono, un servizio pasto domestico a scuola che consiste nell'accoglienza e nella sorveglianza ai pasti per gli alunni che, non usufruendo della refezione scolastica durante l'orario previsto, intendono consumare il proprio pasto portato da casa restando a scuola nel tempo ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 aprile 2023) Torniamo sul tema della refezione a scuola, con servizio pubblico o con, e sull’altra, anch’essa rilevante, della possibilità di garantire ai genitori che ne facciano richiesta il prelievo del figlio a scuola per la pausa pranzo e la possibilità di riaccompagnarlo successivamente e, comunque, in tempo per la nuova lezione. Molti istituiti, per le più diverse ragioni, nella pausa pranzo, hanno garantito e, di fatto, garantiscono, un servizioa scuola che consiste nell'accoglienza e nella sorveglianza ai pasti per gli alunni che, non usufruendo della refezione scolastica durante l'orario previsto, intendono consumare il proprioportato darestando a scuola nel tempo ...

