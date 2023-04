Pasqua, numeri da record per il turismo. Santanchè: “Ma ora dobbiamo puntare su quello di qualità” (Di martedì 11 aprile 2023) Pasqua da record per il turismo italiano, che ha registrato numeri pre-Covid. Si parla, infatti, di 1,7 milioni di presenze, costituite da stranieri per oltre la metà, e di una saturazione media delle strutture ricettive pari all’80%. Un ruolo di primo piano, poi, lo hanno avuto i musei e i parchi archeologici, che hanno registrato visitatori a migliaia, e in diversi casi a decine di migliaia, nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Benché siano una buona notizia, però, i dati portano con sé anche alcune criticità, perché il cosiddetto overtourism ha un impatto anche negativo sulle nostre città. E dunque, mentre “si è sempre pensato al numero di teste per dare i dati del turismo, oggi dobbiamo pensare invece alla spesa media di ogni visitatore”, ha spiegato il ministro ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 aprile 2023)daper ilitaliano, che ha registratopre-Covid. Si parla, infatti, di 1,7 milioni di presenze, costituite da stranieri per oltre la metà, e di una saturazione media delle strutture ricettive pari all’80%. Un ruolo di primo piano, poi, lo hanno avuto i musei e i parchi archeologici, che hanno registrato visitatori a migliaia, e in diversi casi a decine di migliaia, nelle giornate die Pasquetta. Benché siano una buona notizia, però, i dati portano con sé anche alcune criticità, perché il cosiddetto overtourism ha un impatto anche negativo sulle nostre città. E dunque, mentre “si è sempre pensato al numero di teste per dare i dati del, oggipensare invece alla spesa media di ogni visitatore”, ha spiegato il ministro ...

