Pasqua drammatica per gli sbarchi, salvate oltre 3.000 persone (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Le festività Pasquali sono state drammatiche sul fronte dei migranti a causa di una escalation di sbarchi e di soccorsi di imbarcazioni in difficoltà nelle acque del Mediterraneo. Dal venerdì Santo alla Pasquetta sono state tratte in salvo circa duemila persone, grazie ai molteplici interventi della Guardia costiera che sta operando in diversi scenari, a largo di Lampedusa e nel mar Ionio. A questi si aggiungono, rende noto la Guardia costiera, gli interventi, coordinati dal Centro nazionale del soccorso marittimo a favore di un peschereccio con circa 800 migranti a bordo, intercettati a oltre 120 miglia a Sud-Est di Siracusa, in acque Sar italiane. Un salvataggio reso complesso dal sovraccarico di migranti a bordo; a coordinare le operazioni in mare è Nave Peluso con il supporto di tre motovedette Sar classe 300 della Guardia ... Leggi su agi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Le festivitàli sono state drammatiche sul fronte dei migranti a causa di una escalation die di soccorsi di imbarcazioni in difficoltà nelle acque del Mediterraneo. Dal venerdì Santo alla Pasquetta sono state tratte in salvo circa duemila persone, grazie ai molteplici interventi della Guardia costiera che sta operando in diversi scenari, a largo di Lampedusa e nel mar Ionio. A questi si aggiungono, rende noto la Guardia costiera, gli interventi, coordinati dal Centro nazionale del soccorso marittimo a favore di un peschereccio con circa 800 migranti a bordo, intercettati a120 miglia a Sud-Est di Siracusa, in acque Sar italiane. Un salvataggio reso complesso dal sovraccarico di migranti a bordo; a coordinare le operazioni in mare è Nave Peluso con il supporto di tre motovedette Sar classe 300 della Guardia ...

