Pasqua da tutto esaurito per il turismo in Italia (Di martedì 11 aprile 2023) Come previsto la Pasqua si è chiusa con un bilancio da record per il mondo del turismo in Italia. Sold out ovunque, tra città d'arte e natura, tra mare dove fare il primo bagno e montagna con le piste aperte per le ultime discese con gli sci. In ristoranti, agriturismi, hotel e bad&breakfast c'è stato il pienone. Il Belpaese registra il tutto esaurito con vacanzieri provenienti da Europa e oltreoceano; un flusso a livelli da record per la prima metà di aprile. Lo attesta un'indagine condotta da Cna turismo e Commercio tra gli iscritti all'associazione di tutta Italia. 11 milioni sono stati gli Italiani in vacanza per la Pasqua lungo tutto lo Stivale, per un movimento economico complessivo che raggiunge i 4 ...

