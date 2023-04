Pasqua da record al Museo del Cinema

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 11 aprile 2023) Sono 15.000 le persone, 1.000 in più rispetto allo scorso anno, che hanno visitato ilNazionale delalla Mole Antonelliana da venerdì 7 aprile a oggi, lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta. Numericonfermati dal sold out sia della biglietteria online che dalle numerose visite guidate a disposizione. “Un successo sperato ma in parte annunciato dal trend positivo di questi primi mesi del 2023 – sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore delNazionale del. I numeri sono superiori al periodo precedente al Covid e questo ci fa ben sperare, visto anche il ritorno dei turisti nel nostro Paese. La nostra città e la nostra regione hanno molto da offrire ai visitatori, grazie anche a politiche lungimiranti che hanno messo in ...